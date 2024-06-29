Беларусь заявила, что развернула на границе с Украиной батальон РСЗО: что говорит ISW

Министерство обороны Беларуси в пятницу, 28 июня, заявило о якобы развертывании РСЗО "Полонез" на белорусско-украинской границе в ответ на "сложную ситуацию" и в рамках внезапной проверки готовности.

Как отмечают аналитики ISW, усиление активности в Беларуси может быть усилиями России увеличить свое военное присутствие в Беларуси, а также дальнейшую интеграцию Беларуси в благоприятные для РФ рамки и деятельность ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.