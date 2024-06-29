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Беларусь заявила, что развернула на границе с Украиной батальон РСЗО: что говорит ISW

Фото: Беларусь заявили, что развернула на границе с Украиной РСЗО "Полонез" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь заявила, что развернула на границе с Украиной батальон реактивных систем залпового огня "Полонез" из-за якобы сложной ситуации. Это могут быть попытками России увеличить свое военное присутствие в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Министерство обороны Беларуси в пятницу, 28 июня, заявило о якобы развертывании РСЗО "Полонез" на белорусско-украинской границе в ответ на "сложную ситуацию" и в рамках внезапной проверки готовности.

Как отмечают аналитики ISW, усиление активности в Беларуси может быть усилиями России увеличить свое военное присутствие в Беларуси, а также дальнейшую интеграцию Беларуси в благоприятные для РФ рамки и деятельность ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

 

 

Что этому предшествовало

Недавно белорусские пограничники заявили о якобы уничтожении квадрокоптера в Гомельской области, который двигался с территории Украины вглубь Беларуси.

Кроме того, белорусские силовики утверждали, что в Гомельской области якобы обнаружили тайник с деталями для изготовления взрывных предметов. Беларусь объявила об усилении границы с Украиной.

При этом в Украине отвергли обвинения Беларуси и посоветовали посмотреть, не выходят ли с их территории российские ДРГ.

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