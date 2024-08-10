Білорусь заявила, що перекине у прикордонні з Україною області "Іскандери" і "Полонези"

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито дав наказ посилити угруповання військ у Гомельській та Мозирській областях. Вони межують з північними областями України.

У рамках цього "посилення" Білорусь стверджує, що направить до кордону військових та ракетні комплекси.

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони", - сказав Хренін.

Довідка. "Полонез" - це білоруська 301-мм реактивна система залпового вогню. Система призначена для високоточного ураження живої сили, неброньованої і броньованої військової техніки та інших об'єктів.

"Іскандер" - це російські оперативно-тактичні ракетні комплекси. "Іскандер-М" є балістичною ракетою. Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що на озброєння Білорусі надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М".