Беларусь заявила о переходе к "адекватному реагированию" на "провокации" со стороны Украины

В Беларуси заявили о переходе к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции" на якобы провокации на границе с Украиной.

По словам помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерия Ревенко, сейчас на границе Беларуси и Украины остается высокий риск возникновения вооруженных провокаций, способных "перерасти в пограничные инциденты".

"При этом если раньше провокации нами только фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержана. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет ли больше масштабным", - добавил Ревенко.