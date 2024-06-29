Білорусь заявила про "напругу" на кордоні з Україною. У ЦПД не виключають провокацію з боку РФ

Заяви Міноборони Білорусі про "напругу" на кордоні з Україною можуть бути провокацією з боку Російської Федерації для того, щоб відтягнути ЗСУ з лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву керівника Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка та Міноборони Білорусі.
Сьогодні вранці білоруське Міністерство оборони заявило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує там інженерні загородження.
У Білорусі заявили, що ситуація "непроста", однак "провокацій" поки не зафіксували. Зокрема, начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що обстановка на кордоні з Україною "змінюється щодня, причому не на краще": з українського боку там начебто фіксують "нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу" активність.
Щобільше, у Білорусі заявили, що у місто Овруч, що у Житомирській області, начебто прибули українські спецпризначенці 1 президентської бригади. Там нібито розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша військова техніка.
Як пояснив Коваленко, такі заяви свідчать про те, що інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Для цього там вже задіяли військкорів, які розповідають, що Україна готує напад на Білорусь.
Водночас вже близько тижня Росія придумує різного роду вкиди, які відпрацьовують білоруські прикордонники.
"Сама ж загроза надходить з Білорусі - там є російські ДРГ. Задача росіян проста - за рахунок нагнітання відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею", - написав Коваленко.
Варто нагадати, що Білорусь допомагає Росії у її війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували територію України в тому ж числі й з території Білорусі.
Окрім цього у 2023 році міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
При цьому в Міноборони Україна заявляли,що Путін не зміг повністю залучити білоруську армії до війни проти України.
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