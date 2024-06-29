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Білорусь заявила про "напругу" на кордоні з Україною. У ЦПД не виключають провокацію з боку РФ

Фото: Білорусь поскаржилась на "напругу" а кордоні з Україною (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Кава

Заяви Міноборони Білорусі про "напругу" на кордоні з Україною можуть бути провокацією з боку Російської Федерації для того, щоб відтягнути ЗСУ з лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву керівника Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка та Міноборони Білорусі.

Що передувало

Сьогодні вранці білоруське Міністерство оборони заявило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує там інженерні загородження.

У Білорусі заявили, що ситуація "непроста", однак "провокацій" поки не зафіксували. Зокрема, начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що обстановка на кордоні з Україною "змінюється щодня, причому не на краще": з українського боку там начебто фіксують "нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу" активність.

Щобільше, у Білорусі заявили, що у місто Овруч, що у Житомирській області, начебто прибули українські спецпризначенці 1 президентської бригади. Там нібито розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша військова техніка.

Що кажуть в Україні

Як пояснив Коваленко, такі заяви свідчать про те, що інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Для цього там вже задіяли військкорів, які розповідають, що Україна готує напад на Білорусь.

Водночас вже близько тижня Росія придумує різного роду вкиди, які відпрацьовують білоруські прикордонники.

"Сама ж загроза надходить з Білорусі - там є російські ДРГ. Задача росіян проста - за рахунок нагнітання відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею", - написав Коваленко.

Допомога Білорусі для РФ

Варто нагадати, що Білорусь допомагає Росії у її війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували територію України в тому ж числі й з території Білорусі.

Окрім цього у 2023 році міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

При цьому в Міноборони Україна заявляли,що Путін не зміг повністю залучити білоруську армії до війни проти України.

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