Беларусь заявила о "напряжении" на границе с Украиной. В ЦПД не исключают провокацию со стороны РФ

Что предшествовало

Сегодня утром белорусское Министерство обороны заявило, что на границе с Украиной якобы наблюдается усиление "напряжения". Украина якобы стягивает войска к границе, минует территории и строит там инженерные заграждения.

В Беларуси заявили, что ситуация "непростая", однако "провокаций" пока не зафиксировали. В частности, начальник Генерального штаба Вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной "меняется каждый день, причем не к лучшему": с украинской стороны там вроде бы фиксируют "ничем не обоснованную и пока непонятную" активность.

Более того, в Беларуси заявили, что в город Овруч, что в Житомирской области, якобы прибыли украинские спецназовцы 1 президентской бригады. Там якобы размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая военная техника.

Что говорят в Украине

Как пояснил Коваленко, такие заявления говорят о том, что информационная операция России по нагнетанию на границе с белорусами раскручивается. Для этого там уже задействовали военныекоры, которые рассказывают, что Украина готовит нападение на Беларусь.

В то же время, уже около недели Россия придумывает разного рода вбросы, которые отрабатывают белорусские пограничники.

"Самая же угроза поступает из Беларуси - там есть российские ДРГ. Задача россиян проста - за счет нагнетания оттащить больше наших сил туда. Любая информация о нашей активности в пограничной лжи", - написал Коваленко.

Помощь Беларуси для РФ

Следует напомнить, что Беларусь помогает России в ее войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения россияне атаковали территорию Украины, в том числе и с территории Беларуси.

Кроме того, в 2023 году министры обороны России и Беларуси договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Беларуси .

При этом в Минобороны Украина заявляла, что Путин не смог полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины .

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