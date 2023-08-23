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В Білорусь вперше за місяць прилетів військово-транспортний літак РФ Іл-76, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: в Білорусь вперше за місяць прилетів військово-транспортний літак РФ Іл-76 (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі сьогодні, 23 серпня, приземлився військово-транспортний літак Росії Іл-76. Його там фіксують вперше за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"Щойно на аеродром "Мачулищі" з РФ прилетів Іл-76 ВКС РФ Це перший приліт військово-транспортного літака Іл-76 ВКС РФ до Мачулищ за останній місяць. Борт приземлився о 20:55", - сказано в повідомленні моніторингового каналу.

Також у "Гаюні" додали, що зараз уважно стежать за активністю у районі табору "вагнерівців" у локаціях, де їх раніше помічали на території Білорусі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, стало відомо про падіння бізнес-джету Embraer Legacy 600 у Тверській області Росії. На борту було 10 людей, всі вони загинули.

Після цього в мережі з'явилася інформація, що літак, який потрапив до авіакатастрофи, належить засновнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину.

Як пізніше повідомили російські ЗМІ з посиланням на Росавіацію, Пригожин вважався пасажиром на борту літака, який упав у Тверській області.

 

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Російська ФедераціяБілорусьЄвген Пригожин