В Беларусь впервые за месяц прилетел военно-транспортный самолет РФ Ил-76, - "Гаюн"

"Только что на аэродром "Мачулищи" из РФ прилетел Ил-76 ВКС РФ Это первый прилет военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ в Мачулищи за последний месяц. Борт приземлился в 20:55", - сказано в сообщении мониторингового канала.

Также в "Гаюне" добавили, что сейчас внимательно следят за активностью в районе лагеря "вагнеровцев" в локациях, где их ранее замечали на территории Беларуси.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 августа, стало известно о падении бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области России. На борту находились 10 человек, все они погибли.

После этого в сети появилась информация, что самолет, который попал в авиакатастрофу, принадлежит основателю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину.

Как позже сообщили российские СМИ со ссылкой на Росавиацию, Пригожин числился пассажиром на борту самолета, который упал в Тверской области.