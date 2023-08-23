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В Беларусь впервые за месяц прилетел военно-транспортный самолет РФ Ил-76, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларусь впервые за месяц прилетел военно-транспортный самолет РФ Ил-76 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси сегодня, 23 августа, приземлился военно-транспортный самолет России Ил-76. Его там фиксируют впервые за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"Только что на аэродром "Мачулищи" из РФ прилетел Ил-76 ВКС РФ Это первый прилет военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ в Мачулищи за последний месяц. Борт приземлился в 20:55", - сказано в сообщении мониторингового канала. 

Также в "Гаюне" добавили, что сейчас внимательно следят за активностью в районе лагеря "вагнеровцев" в локациях, где их ранее замечали на территории Беларуси. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 августа, стало известно о падении бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области России. На борту находились 10 человек, все они погибли. 

После этого в сети появилась информация, что самолет, который попал в авиакатастрофу, принадлежит основателю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину. 

Как позже сообщили российские СМИ со ссылкой на Росавиацию, Пригожин числился пассажиром на борту самолета, который упал в Тверской области. 

 

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Российская ФедерацияБеларусьЕвгений Пригожин