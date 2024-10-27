У Білорусь вночі залетіли два "Шахеди", але один з них зник, - "Гаюн"

За даними моніторингової групи, уночі 27 жовтня в Білорусь з України залетіли щонайменше 2 російських "Шахеда".

Перший пройшов "коридором" Славутич-Чорнобиль о 00:34-00:44. Ще один зайшов о 00:36 в районі Лоєва і тримав північно-західний курс.

Відомо, що дрон полетів углиб країни і зник. Це ж підтверджують і Повітряні Сили ЗСУ, за інформацією яких один БПЛА полетів у напрямку Білорусі.

Крім цього, ще щонайменше 2 "Шахеда" тримали курс у напрямку Білорусі, рухаючись у районі Овруча і Прип'яті о 00:39. Однак чи зайшли вони далі в Білорусь - невідомо.

Зазначимо, що протягом ночі чергова авіація ВПС РБ не піднімалася.



