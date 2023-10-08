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Білорусь вкотре продовжила військові навчання з росіянами

Мінськ, Неділя 08 жовтня 2023 13:24
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Білорусь вкотре продовжила військові навчання з росіянами Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони проходять на білоруських полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 15 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 14.10;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 14.10;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 13.10;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 15.10;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;

Білорусько-російські навчання почалися після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну - 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть вже 76 тижнів.

Білорусь - спільник Росії

Нагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

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