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Беларусь еще раз продлила военные учения с россиянами

Минск, Воскресенье 08 октября 2023 13:24
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Беларусь еще раз продлила военные учения с россиянами Фото: Беларусь снова продлила военные учения с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь снова продлила совместные с Россией военные учения. Они проходят на белорусских полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что военные учения продлили по меньшей мере до 15 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 14.10;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 13.10;
  • полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 14.10;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 13.10;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 13.10;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 15.10;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 15.10;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 14:10;

Белорусско-российские учения начались после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину - 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 76 недель.

Беларусь - сообщник России

Напомним, как отмечают украинские военные, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ЧВК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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