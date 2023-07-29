Білорусь вкотре продовжила навчання з РФ, вони тривають вже 66 тижнів

Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 5.08;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 4.08;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 5.08;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 6.08;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 4.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 4.08;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 4.08;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 5.08;

Білорусько-російські навчання розпочалися 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть вже 66 тижнів.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.