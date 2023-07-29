RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь еще раз продлила учения с РФ, они идут уже 66 недель

Фото: Беларусь снова продолжила военные учения с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь еще раз длила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 5.08;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 4.08;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 5:08;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 6:08;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 4.08;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 4.08;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 4.08;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 5:08;

Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 66 недель.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также РФ использует Беларусь для размещения своих самолетов и войск.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусь