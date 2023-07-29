Беларусь еще раз продлила учения с РФ, они идут уже 66 недель

Беларусь еще раз длила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 6 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах.
Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:
Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 66 недель.
Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также РФ использует Беларусь для размещения своих самолетов и войск.
Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.
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