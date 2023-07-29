Білорусь вкотре продовжила навчання з РФ, вони тривають вже 66 тижнів
Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 6 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 5.08;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 4.08;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 5.08;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 6.08;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 4.08;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 4.08;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 4.08;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 5.08;
Білорусько-російські навчання розпочалися 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть вже 66 тижнів.
Білорусь допомагає Росії у війні
Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.
Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.
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