Беларусь еще раз продлила учения с РФ, они идут уже 66 недель

Беларусь еще раз длила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 5.08;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 4.08;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 5:08;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 6:08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 4.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 4.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 4.08;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 5:08;

Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 66 недель.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также РФ использует Беларусь для размещения своих самолетов и войск.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.

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