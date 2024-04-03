Білорусь відправила партію пропагандистських книжок окупантам у Херсонську область, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Також учасники фонду пообіцяли допомогти окупантам з організацією "уроків про патріотизм".

"Більшість книг є суто пропагандистськими і зазвичай є частиною російської літератури", - пише ЦНС.

Зазначається, що книжки були відправлені "фондом Олексія Талая". Цей фонд названий на честь паралімпійця, який прославляє режим диктатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Як та чому режим Лукашенка став одним із ключових союзників у війні для Кремля - в матеріалі РБК-Україна.

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