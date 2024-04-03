Білорусь відправила партію пропагандистських книжок окупантам у Херсонську область, - ЦНС
Білорусь вирішила відправити партію пропагандистських книжок на окуповану частину Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що книжки були відправлені "фондом Олексія Талая". Цей фонд названий на честь паралімпійця, який прославляє режим диктатора Олександра Лукашенка.
"Більшість книг є суто пропагандистськими і зазвичай є частиною російської літератури", - пише ЦНС.
Також учасники фонду пообіцяли допомогти окупантам з організацією "уроків про патріотизм".
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.
Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Як та чому режим Лукашенка став одним із ключових союзників у війні для Кремля - в матеріалі РБК-Україна.
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