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Беларусь отправила партию пропагандистских книг оккупантам в Херсонскую область, - ЦНС

Среда 03 апреля 2024 19:01
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Беларусь отправила партию пропагандистских книг оккупантам в Херсонскую область, - ЦНС Архивное фото: Беларусь отправила партию пропагандистских книг оккупантам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Беларусь решила отправить партию пропагандистских книг на оккупированную часть Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что книги были отправлены "фондом Алексея Талая". Этот фонд назван в честь паралимпийца, который прославляет режим диктатора Александра Лукашенко.

"Большинство книг являются сугубо пропагандистскими и обычно являются частью русской литературы", - пишет ЦНС.

Также участники фонда пообещали помочь оккупантам с организацией "уроков о патриотизме".

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска. Как и почему режим Лукашенко стал одним из ключевых союзников в войне для Кремля - в материале РБК-Украина.

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