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Білорусь відкликає свого посла з Естонії для консультацій

Фото: Білорусь відкликає свого посла з Естонії для консультацій (facebook com BelarusEmbassy Canada)
Автор: Дмитро Браславський

Білорусь скоротить дипломатичну присутність в Естонії та відкликає посла на консультації до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Білорусі.

Також Білорусь зажадала від Естонії з 1 жовтня скоротити штат посольства до 1 дипломата та 1 працівника техперсоналу.

"В умовах неповажного ставлення до суверенітету нашої країни з боку естонського керівництва Республіка Білорусь відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини не бачить сенсу широкої дипломатичної присутності Естонії на своїй території", - заявили у відомстві.

Водночас Мінськ заявляє, що "продовжить лінію на збереження традиційно добросусідських відносин з естонським народом".

Причиною для цього МЗС Білорусі назвало "нещодавні умисні дії естонського керівництва, серед яких офіційні спроби присвоїти право виступати від імені білоруського народу та авантюри на майданчику ООН".

Нагадаємо, що раніше Білорусь відкликала послів у Литві та Польщі для консультацій.

Також, Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні паркану на кордоні.

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