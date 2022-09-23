Беларусь отзывает своего посла из Эстонии для консультаций

Также Беларусь потребовала от Эстонии с 1 октября сократить штат посольства до 1 дипломата и 1 работника техперсонала.

"В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории", - заявили в ведомстве.

В то же время Минск заявляет, что "продолжит линию по сохранению традиционно добрососедских отношений с эстонским народом".

Причиной для этого МИД Беларуси назвал "недавние умышленные действия эстонского руководства, среди которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН".