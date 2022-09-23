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Беларусь отзывает своего посла из Эстонии для консультаций

Фото: Беларусь отзывает своего посла из Эстонии для консультаций (facebook com BelarusEmbassy Canada)
Автор: Дмитрий Браславский

Беларусь сократит дипломатическое присутствие в Эстонии и отзывает посла на консультации в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Беларуси.

Также Беларусь потребовала от Эстонии с 1 октября сократить штат посольства до 1 дипломата и 1 работника техперсонала.

"В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории", - заявили в ведомстве.

В то же время Минск заявляет, что "продолжит линию по сохранению традиционно добрососедских отношений с эстонским народом".

Причиной для этого МИД Беларуси назвал "недавние умышленные действия эстонского руководства, среди которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН".

Напомним, что ранее Беларусь отозвала послов в Литве и Польше для консультаций.

Также Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении забора на границе.

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