Білорусь вчергове продовжила військові навчання з росіянами

Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони проходять на білоруських полігонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 29 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
Зауважимо, що спільні навчання Білорусі й РФ тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.
Нагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.
Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.
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