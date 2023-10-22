Беларусь в очередной раз продолжила военные учения с россиянами

Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на белорусских полигонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".
Отмечается, что военные учения продлили, по меньшей мере, до 29 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.
Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:
Отметим, что совместные учения Беларуси и РФ продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 79 недель.
Напомним, как отмечают украинские военные, Белоруссия помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.
Так называемые русско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Белоруссии свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера".
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.