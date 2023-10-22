ua en ru
Вс, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь в очередной раз продолжила военные учения с россиянами

Беларусь, Воскресенье 22 октября 2023 18:19
UA EN RU
Беларусь в очередной раз продолжила военные учения с россиянами Фото: Беларусь в очередной раз продолжила военные учения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на белорусских полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что военные учения продлили, по меньшей мере, до 29 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 28.10;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 27.10;
  • полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 28:10;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 27.10;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 27.10;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 29.10;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 29.10;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 28:10.

Отметим, что совместные учения Беларуси и РФ продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 79 недель.

Беларусь - сообщник России

Напомним, как отмечают украинские военные, Белоруссия помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые русско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Белоруссии свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Война России против Украины
NEWS
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ