Білорусь стала однією з опор російської військової економіки, - AP

За даними агентства, з моменту повномасштабного вторгнення Білорусь відіграє ключову роль у підтримці воєнних зусиль Москви.

Білоруські підприємства виготовляють важливі компоненти для російського ВПК: мікрочіпи та іншу електроніку, оптичні системи наведення, артилерійські боєприпаси та важкі вантажівки, які перевозять російські балістичні ракети.

Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк заявив, що фрагменти балістичної ракети "Орешник", яку Росія запустила по Україні 24 травня, містили мікрочіпи з Білорусі. Він закликав західних союзників посилити санкційний тиск на Мінськ.

500 заводів на службі Кремля

За даними групи BELPOL, до складу якої входять колишні білоруські військові та правоохоронці, що виступають проти Лукашенка, білоруська промисловість фактично інтегрована у військову машину Росії.

Понад 500 білоруських промислових підприємств займаються виробництвом зброї та боєприпасів, ремонтом військової техніки та забезпеченням логістики.

"Режим Лукашенка досить серйозно залучений у війну. Лукашенко допомагає Росії всіма можливими способами", - заявив агентству глава BELPOL Володимир Жигар.

Полігони, шпиталі, тренування

Окрім виробництва, Білорусь надає Москві навчальні майданчики, проводить спільні навчання й приймає поранених російських військових у своїх шпиталях.

У Гомельській області, що межує з Україною, за словами Жигара, почалося будівництво великого полігону та казарм під значний контингент.

Сама присутність білоруського кордону змушує Україну тримати чимало військ на півночі, відтягуючи їх від лінії фронту завдовжки понад 1000 кілометрів.

Білорусь як "плацдарм"

Жигар наголосив, що Білорусь фактично не має військового суверенітету: "Щойно Москва вважатиме це необхідним для своєї стратегії, вона природно використає Білорусь як стартовий майданчик для нового вторгнення в Україну або якогось збройного конфлікту з країнами НАТО".

За його словами, територія Білорусі - "дуже зручний плацдарм" для такого вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що, за даними розвідки, Москва активізувала зусилля з "глибшого втягування Білорусі у війну та початку додаткових агресивних операцій саме з білоруської території".

Зеленський наказав підготувати відповідь і посилити оборону на півночі. Лукашенко заперечує наявність агресивних планів.