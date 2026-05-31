Беларусь стала одной из опор российской военной экономики, - AP

По данным агентства, с момента полномасштабного вторжения Беларусь играет ключевую роль в поддержке военных усилий Москвы.

Белорусские предприятия изготавливают важные компоненты для российского ВПК: микрочипы и другую электронику, оптические системы наведения, артиллерийские боеприпасы и тяжелые грузовики, которые перевозят российские баллистические ракеты.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что фрагменты баллистической ракеты "Орешник", которую Россия запустила по Украине 24 мая, содержали микрочипы из Беларуси. Он призвал западных союзников усилить санкционное давление на Минск.

500 заводов на службе Кремля

По данным группы BELPOL, в состав которой входят бывшие белорусские военные и правоохранители, выступающие против Лукашенко, белорусская промышленность фактически интегрирована в военную машину России.

Более 500 белорусских промышленных предприятий занимаются производством оружия и боеприпасов, ремонтом военной техники и обеспечением логистики.

"Режим Лукашенко достаточно серьезно вовлечен в войну. Лукашенко помогает России всеми возможными способами", - заявил агентству глава BELPOL Владимир Жигарь.

Полигоны, госпитали, тренировки

Кроме производства, Беларусь предоставляет Москве учебные площадки, проводит совместные учения и принимает раненых российских военных в своих госпиталях.

В Гомельской области, граничащей с Украиной, по словам Жигара, началось строительство большого полигона и казарм под значительный контингент.

Само присутствие белорусской границы заставляет Украину держать немало войск на севере, оттягивая их от линии фронта длиной более 1000 километров.

Беларусь как "плацдарм"

Жигар отметил, что Беларусь фактически не имеет военного суверенитета: "Как только Москва сочтет это необходимым для своей стратегии, она естественно использует Беларусь как стартовую площадку для нового вторжения в Украину или какого-то вооруженного конфликта со странами НАТО".

По его словам, территория Беларуси - "очень удобный плацдарм" для такого вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что, по данным разведки, Москва активизировала усилия по "более глубокому втягиванию Беларуси в войну и началу дополнительных агрессивных операций именно с белорусской территории".

Зеленский приказал подготовить ответ и усилить оборону на севере. Лукашенко отрицает наличие агрессивных планов.