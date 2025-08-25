UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Білорусь скорочує постачання палива в РФ, незважаючи на кризу у союзника, - розвідка

Ілюстративне фото: Білорусь скорочує постачання бензину до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь на тлі паливної кризи в Росії діє акуратно в питанні експорту палива. Мінську вигідніше постачати бензин іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

У розвідці нагадали, що в Росії триває паливна криза. Зокрема, дефіцит бензину змушує місцеву владу вводити талони. При цьому оптові ціни з початку серпня зросли на 8%. Водночас заборона на продаж бензину не призвела до стабілізації ринку.

За даними СЗР, Білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в Росії, але діє обережно. У другій половині серпня попит на білоруські нафтопродукти зріс, проте можливості НПЗ обмежені: вони виробляють 3-4 млн тонн бензину на рік, з яких 2 млн споживають усередині країни. Для порівняння, місячна потреба РФ - близько 3 млн тонн.

Економіка теж не на користь Москви. Білорусі вигідніше відправляти бензин до Китаю, Індії та Африки, де тонна коштує 1 300-1 900 доларів, тоді як у Росії пропонують менше 1 000 доларів. Навіть під час паливної кризи в березні 2024-го Мінськ відправив до РФ лише 3 тисячі тонн - це всього 0,1% місячної потреби.

Жорсткі ліміти на бензин

Нагадаємо, лише минулого тижня Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що в окремих регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Криму ввели ліміти на бензин.

Тепер одна людина може купити максимум 10 літрів бензину.

Також у розвідці уточнювали, що на тлі кризи Росія змушена в терміновому порядку купувати паливо у Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьБензинПаливо