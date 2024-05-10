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Білорусь розбудовує військову базу в Осиповичах, там можуть зберігати ядерну зброю, - NYT

Фото: Білорусь розбудовує військову базу в Осиповичах, там можуть зберігати ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В білоруському місті Осиповичі, яке розташоване в близько 190 кілометрах від кордону з Україною, розбудовують військову базу. Можливо, там зберігатимуть ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times (NYT).

На початку минулого року російський диктатор Володимир Путін вже згадував про те, що незабаром Росія завершить будівництво "спеціального сховища для тактичної ядерної зброї" в Білорусі.

Фото: карта google (google maps) 

Вищезгаданий майданчик розташований за 120 миль (193 кілометри)  від українського кордону на військовому складі поруч з містом Осиповичі. Нещодавно там були збудовані споруди, які мають особливості, що властиві ядерним сховищам на базах всередині Росії. Як приклад, зона з високим рівнем безпеки, яка оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого периметру безпеки всієї бази. Також відзначається вантажний майданчик, який з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки - і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне", - відзначає NYT. 

Зокрема майданчик розташований в тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які, своєю чергою, можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок.

У 2023 році на військовій базі також з'явились нові паркани, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах.

За словами колишнього співробітника Пентагону зі зменшення оборонної загрози, конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто. 

У тому ж числі видання додає, що майданчик захищено системою протиповітряної оборони. 

Російська ядерна зброя у Білорусі

Торік міністр оборони Росії та його білоруський колега підписали угоду щодо розміщення тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) Росії у Білорусі. Також країна-терорист передала своєму союзнику ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Зокрема нещодавно Олександр Лукашенко, слідом за Росією, заявив про  проведення перевірки засобів-носіїв ТЯЗ. 

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