Білорусь проводить "раптову перевірку" військ. В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону

За словами Демченка, з білоруського боку кордону не спостерігається скупчення військ чи особового складу.

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав речник ДПСУ.

Однак, як зазначив Демченко, сьогоднішня задача Сил оборони - бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.

"За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння", - додав він.