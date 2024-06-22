Беларусь проводит "внезапную проверку" войск. В ГПСУ рассказали о ситуации у границы

По словам Демченко, с белорусской стороны границы не наблюдается скопление войск или личного состава.

"Беларусь постоянно проводит то учения, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины", - сказал спикер ГПСУ.

Однако, как отметил Демченко, сегодняшняя задача Сил обороны - быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

"За происходящим с той стороны наблюдает разведка. Угроз по состоянию на данный момент нет, но мы продолжаем укреплять границу и пограничные", - добавил он.