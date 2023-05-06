Білорусь провела чергову ротацію військ на кордоні з Україною

Білорусь провела чергову ротацію військ, які перебувають біля кордону з Україною. Попередню ротацію було зафіксовано у лютому 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Біля кордону з Україною знаходяться підрозділи 103 повітряно-десантної бригади Білорусі. Вони виконують завдання "з посилення охорони державного кордону".
Ротація, ймовірно, здійснювалася з 28 квітня до 3 травня. Моніторингова група встановила хронологію переміщень:
Попередню ротацію десантників провели у лютому цього року. Білоруські війська "охороняють" кордон із березня 2022 року.
"У середньому підрозділи ЗС РБ перебувають у прикордонних районах по 2-2,5 місяці, після чого відбувається їхня ротація", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі заявили, що проведуть чергову перевірку бойової готовності армії.
Також прикордонники Білорусі запровадили прикордонний контроль на кордоні з Росією.
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