Беларусь провела очередную ротацию войск на границе с Украиной

Беларусь провела очередную ротацию войск, которые находятся возле границы с Украиной. Предыдущая ротация была зафиксирована в феврале 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Возле границы с Украиной находятся подразделения 103-й воздушно-десантной бригады Беларуси. Они выполняют задачи "по усилению охраны государственной границы".
Ротация, вероятно, осуществлялась с 28 апреля по 3 мая. Мониторинговая группа установила хронологию перемещений:
Предыдущую ротацию десантников провели в феврале этого года. Беларусские войска "охраняют" границу с марта 2022 года.
"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация", - говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси заявили, что проведут очередную проверку боевой готовности армии.
Также пограничники Беларуси ввели пограничный контроль на границе с Россией.
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