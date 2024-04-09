Білорусь проведе тактичні навчання з бойовою стрільбою

Зазначається, що підрозділи відпрацьовуватимуть:

відбиття наступу умовного противника;

знищення незаконних збройних формувань, диверсійно-розвідувальних груп;

нанесення ураження передовим загонам противника;

вогневу підтримку військ.

"Це ключовий етап перевірки боєготовності, за результатами якої підрозділи оцінять на предмет здатності виконувати завдання за призначенням у різних умовах обстановки", - повідомили в Міноборони.

Навчання проходитимуть у:

Вітебській;

Гродненській;

Брестській;

Могильовській областях.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території. Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Зокрема нещодавно Олександр Лукашенко заявив про те, що його країна готується до війни попри те, що "не хоче воювати".