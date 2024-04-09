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Білорусь проведе тактичні навчання з бойовою стрільбою

Фото: Білорусь проведе тактичні навчання з бойовою стрільбою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В чотирьох областях Білорусі, з 9 по 11 квітня, відбудеться тактичне навчання з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони Білорусі.

Зазначається, що підрозділи відпрацьовуватимуть: 

  • відбиття наступу умовного противника; 
  • знищення незаконних збройних формувань, диверсійно-розвідувальних груп; 
  • нанесення ураження передовим загонам противника; 
  • вогневу підтримку військ. 

"Це ключовий етап перевірки боєготовності, за результатами якої підрозділи оцінять на предмет здатності виконувати завдання за призначенням у різних умовах обстановки", - повідомили в Міноборони.

Навчання проходитимуть у: 

  • Вітебській;
  • Гродненській;
  • Брестській;
  • Могильовській областях.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території. Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Зокрема нещодавно Олександр Лукашенко заявив про те, що його країна готується до війни попри те, що "не хоче воювати". 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Білорусь