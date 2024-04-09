Беларусь проведет тактические учения с боевой стрельбой

Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:

отражение наступления условного противника;

уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп;

нанесение поражения передовым отрядам противника;

огневую поддержку войск.

"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны.

Учения будут проходить в:

Витебской;

Гродненской;

Брестской;

Могилевской областях.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории. Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

В частности недавно Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готовится к войне несмотря на то, что "не хочет воевать".