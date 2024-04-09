Беларусь проведет тактические учения с боевой стрельбой

В четырех областях Беларуси, с 9 по 11 апреля, состоится тактическое учение с боевой стрельбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.
Отмечается, что подразделения будут отрабатывать:
"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по назначению в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны.
Учения будут проходить в:
Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории. Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.
В частности недавно Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готовится к войне несмотря на то, что "не хочет воевать".
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