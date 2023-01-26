Білорусь продовжила спільні з Росією навчання щонайменше на тиждень, - "Гаюн"

Білорусь продовжила спільні навчання Збройних сил з Росією. Вони триватимуть щонайменше до 6 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Білорускі Гаюн".
Як пише моніторингова група, 28 й 29 січня стануть вихідними для деяких полігонів. Водночас полігони, де сконцентровані війська Росії - працюватимуть без перерви.
Загалом, продовження навчань виглядає так:
Тим часом 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО "Ружаны" продовжує роботу до 31 січня.
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 40 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь продовжила навчання на полігоні "Ружани" до 31 січня.
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