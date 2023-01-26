Беларусь продолжила совместное с Россией учения по меньшей мере на неделю, - "Гаюн"

Беларусь продолжила совместные учения Вооруженных сил с Россией. Они продлятся по меньшей мере до 6 февраля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Білорускі Гаюн".
Как пишет мониторинговая группа, 28 и 29 января станут выходными для некоторых полигонов. В то же время полигоны, где сконцентрированы войска России, будут работать без перерыва.
В общем, продолжение учений выглядит следующим образом:
Тем временем 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО "Ружаны" продолжает работу до 31 января.
"Таким образом, мы видим очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 40 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - пишет мониторинговая группа.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Беларусь продолжила обучение на полигоне "Ружаны" до 31 января.
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