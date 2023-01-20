Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня

Білоруські навчання на полігоні "Ружани" продовжено до 31 січня. Наразі там розпочалися тренування авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
За даними видання, 19 січня, навчання почалися на полігоні "Ружани" (210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО). Попередньо навчання на даному полігоні було заплановано на 19 та 20 січня, проте пізніше стало відомо, що їх продовжили до 31 січня.
Фото: розташування полігону "Ружани" (google.com maps)
Саме на цьому полігоні зараз проходять навчання авіації ВКС РФ та ВПС РБ. Гаюн повідомляє, що сьогодні там тренувалися:
Нагадаємо, за даними білоруської моніторингової групи, у Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною.
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