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Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня

Фото: Білорусь продовжила навчання авіації на одному з полігонів до кінця січня (Міноборони Білорусі)
Автор: Каріна Левицька

Білоруські навчання на полігоні "Ружани" продовжено до 31 січня. Наразі там розпочалися тренування авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними видання, 19 січня, навчання почалися на полігоні "Ружани" (210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО). Попередньо навчання на даному полігоні було заплановано на 19 та 20 січня, проте пізніше стало відомо, що їх продовжили до 31 січня.

Фото: розташування полігону "Ружани" (google.com maps)

Саме на цьому полігоні зараз проходять навчання авіації ВКС РФ та ВПС РБ. Гаюн повідомляє, що сьогодні там тренувалися:

  • Навчально-бойові літаки ЯК-130 ВПС РБ;
  • Винищувачі-бомбардувальники Су-34 ВКС РФ;
  • Винищувачі Су-30СМ;
  • Гелікоптери Мі-24 ВКС РФ;
  • Гелікоптери Мі-8МТВ-5 ВПС РБ та ВКС РФ.

Нагадаємо, за даними білоруської моніторингової групи, у Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною.

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