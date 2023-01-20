Беларусь продлила учения авиации на одном из полигонов до конца января

По данным издания, 19 января, учения начались на полигоне "Ружаны" (210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО). Предварительно обучение на данном полигоне было запланировано на 19 и 20 января, однако позже стало известно, что их продлили до 31 января.

Фото: расположение полигона "Ружаны" (google.com maps)

Именно на этом полигоне сейчас проходят учения авиации ВКС РФ и ВВС РБ. Гаюн сообщает, что сегодня там тренировались: