Білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили Європи

Білоруський автократ Олександр Лукашенко підписав закон про призупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ національного правового порталу Республіки Білорусь.
"Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року", - йдеться в законі від 24 травня, оприлюдненому сьогодні.
Варто зауважити, що даний договір був ратифікований Білоруссю і набув чинності 1992 року.
Договір передбачає обмеження сумарних рівнів звичайних озброєнь і техніки за п'ятьма основними категоріями:
Крім того, документ також регулює механізми перевірки дотримання зобов'язань включно з обміном інформацією та проведенням інспекцій.
З метою перевірки дотримання положень Договору держави-учасниці були зобов'язані повідомляти та обмінюватися інформацією про стан свого озброєння.
Країни Європи виходять з ДЗЗСЄ
Нагадаємо, що Польща 29 березня остаточно призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі.
Слідом за Польщею 12 квітня з Договору про звичайні збройні сили Європи вийшла і Молдова.
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