Білорусь припинила будувати військове містечко біля України: супутникові знімки

Як пише видання, у планах Міноборони Білорусі на минулий рік було заплановано будівництво військового містечка у Гомельській області. На це мали виділити пів мільйона рублів, а у 2024-му - 10 мільйонів, у 2025-му - 40 мільйонів. Проект планували реалізувати з 2023 по 2027 рік.

Відомо, що першу чергу будівництва містечка мали завершити ще навесні цього року. Тоді мова йшла про локацію на місці колишнього радянського піонерського табору, який розташований за 40 км від державного кордону з Україною.

Однак супутникові знімки вказують на те, що роботи не відбуваються з невідомих причин. Кадри було знято 10 жовтня, на них видно лише знесені корпуси піонерського табору, нема обладнання, будівельників чи охорони.