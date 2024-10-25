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Білорусь припинила будувати військове містечко біля України: супутникові знімки

П'ятниця 25 жовтня 2024 21:44
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Білорусь припинила будувати військове містечко біля України: супутникові знімки Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Білорусь припинила будівництво військового містечка поблизу з українським кордоном. Це сталось з невідомих причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як пише видання, у планах Міноборони Білорусі на минулий рік було заплановано будівництво військового містечка у Гомельській області. На це мали виділити пів мільйона рублів, а у 2024-му - 10 мільйонів, у 2025-му - 40 мільйонів. Проект планували реалізувати з 2023 по 2027 рік.

Відомо, що першу чергу будівництва містечка мали завершити ще навесні цього року. Тоді мова йшла про локацію на місці колишнього радянського піонерського табору, який розташований за 40 км від державного кордону з Україною.

Однак супутникові знімки вказують на те, що роботи не відбуваються з невідомих причин. Кадри було знято 10 жовтня, на них видно лише знесені корпуси піонерського табору, нема обладнання, будівельників чи охорони.

Фото: супутникові знімки Білорусі (svaboda.org)

Білорусь перекидає війська до кордону з Україною

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що після початку операції ЗСУ в Курській області, Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових в Гомельську область, що межує з Україною.

Водночас розвідка України заявила, що Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та "вагнерівців".

25 серпня МЗС України застерегло Білорусь від провокацій, закликавши відвести війська від кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.

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