Беларусь перестала строить военный городок возле Украины: спутниковые снимки

Как пишет издание, в планах Минобороны Беларуси на прошлый год было запланировано строительство военного городка в Гомельской области. На это должны были выделить полмиллиона рублей, а в 2024-м - 10 миллионов, в 2025-м - 40 миллионов. Проект планировалось реализовать с 2023 по 2027 год.

Известно, что первую очередь строительства города должны были завершить еще весной этого года. Тогда речь шла о локации на месте бывшего советского пионерского лагеря, расположенного в 40 км от государственной границы с Украиной.

Однако спутниковые снимки указывают на то, что работы не проходят по неизвестным причинам. Кадры были сняты 10 октября, на них видны только снесенные корпуса пионерского лагеря, нет оборудования, строителей или охраны.