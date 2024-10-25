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Беларусь перестала строить военный городок возле Украины: спутниковые снимки

Пятница 25 октября 2024 21:44
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Беларусь перестала строить военный городок возле Украины: спутниковые снимки Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Беларусь прекратила строительство военного городка вблизи украинской границы. Это произошло по неизвестным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, в планах Минобороны Беларуси на прошлый год было запланировано строительство военного городка в Гомельской области. На это должны были выделить полмиллиона рублей, а в 2024-м - 10 миллионов, в 2025-м - 40 миллионов. Проект планировалось реализовать с 2023 по 2027 год.

Известно, что первую очередь строительства города должны были завершить еще весной этого года. Тогда речь шла о локации на месте бывшего советского пионерского лагеря, расположенного в 40 км от государственной границы с Украиной.

Однако спутниковые снимки указывают на то, что работы не проходят по неизвестным причинам. Кадры были сняты 10 октября, на них видны только снесенные корпуса пионерского лагеря, нет оборудования, строителей или охраны.

Фото: спутниковые снимки Беларуси (svaboda.org)

Беларусь опрокидывает войска к границе с Украиной

Ранее мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" заявила, что после начала операции ВСУ в Курской области, Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу военных в граничащую с Украиной Гомельскую область.

В то же время разведка Украины заявила, что Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и "вагнеровцев".

25 августа МИД Украины предостерег Беларусь от провокаций, призвав отвести войска от границы на расстояние, что превышает дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня.

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