В Білорусь прилетіли два винищувачі Су-30 з Росії, - Гаюн

Співпраця Росії та Білорусі

Зауважимо, що Росія використовує Білорусь від початку повномасштабного нападу на Україну. Зокрема, за дорученням самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка, країна передала російським окупантам велику кількість військової техніки та боєприпасів.

Більш детально про допомогу, яку Білорусь надала Російській Федерації - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми вже писали, що мережею шириться інформація про те, що росіяни знову хочуть перекидати військову техніку до Білорусі

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