В Беларусь прилетели два истребителя Су-30 из России, - Гаюн

Сотрудничество России и Беларуси

Отметим, что Россия использует Белорусь с начала полномасштабного нападения на Украину. В частности, по поручению самопровозглашенного лидера страны Александра Лукашенко страна передала российским оккупантам большое количество военной техники и боеприпасов.

Более подробно о помощи, которую Беларусь предоставила Российской Федерации - в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы уже писали, что сетью распространяется информация о том, что россияне снова хотят опрокидывать военную технику в Беларусь.

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