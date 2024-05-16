В Білорусь прилетіли два винищувачі Су-30 з Росії, - Гаюн

Сьогодні, 16 травня, на білоруський аеродром "Барановичі" з Росії прилетіли два винищувачі Су-30СМ Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

Крім того, "Гаюн" періодично фіксує польоти російських літаків у повітряному просторі Білорусі.

За інформацією "Гаюн", наразі на аеродромі в Барановичах постійно перебувають два розвідувальні літаки Су-24МР і щонайменше два винищувачі Су-30СМ ПКС РФ. Моніторингова група зазначає, що відсьогодні - їх щонайменше чотири.

Співпраця Росії та Білорусі

Зауважимо, що Росія використовує Білорусь від початку повномасштабного нападу на Україну. Зокрема, за дорученням самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка, країна передала російським окупантам велику кількість військової техніки та боєприпасів.

Більш детально про допомогу, яку Білорусь надала Російській Федерації - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми вже писали, що мережею шириться інформація про те, що росіяни знову хочуть перекидати військову техніку до Білорусі

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