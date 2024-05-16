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В Беларусь прилетели два истребителя Су-30 из России, - Гаюн

Украина, Четверг 16 мая 2024 21:30
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В Беларусь прилетели два истребителя Су-30 из России, - Гаюн Фото: истребитель Су-30 (Минобороны РФ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 мая, на белорусский аэродром "Барановичи" из России прилетели два истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По информации "Гаюн", сейчас на аэродроме в Барановичах постоянно находятся два разведывательных самолета Су-24МР и по меньшей мере два истребителя Су-30СМ ВКС РФ. Мониторинговая группа отмечает, что с сегодняшнего дня - их по меньшей мере четыре.

Кроме того, "Гаюн" периодически фиксирует полеты российских самолетов в воздушном пространстве Беларуси.

Сотрудничество России и Беларуси

Отметим, что Россия использует Белорусь с начала полномасштабного нападения на Украину. В частности, по поручению самопровозглашенного лидера страны Александра Лукашенко страна передала российским оккупантам большое количество военной техники и боеприпасов.

Более подробно о помощи, которую Беларусь предоставила Российской Федерации - в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы уже писали, что сетью распространяется информация о том, что россияне снова хотят опрокидывать военную технику в Беларусь.

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