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Білорусь приховано мобілізує водіїв для армії РФ, - ЦНС

Фото: білоруські війська поповнюються водіями та механіками, які працюють на армію РФ (twitter_com_armscontrol)
Автор: Тетяна Зарембо

У Білорусі триває прихована мобілізація водіїв і механіків, які мають обслуговувати потреби армії РФ. При цьому власну мобілізацію білоруська армія заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Таке розпорядження було надіслано військкоматам ще у березні цього року. Як засвідчують дані білоруського підпілля, військові комісари навіть обходять будинки військовозобов’язаних і відшукують водіїв вантажної техніки і механіків.

Таким чином Білорусь продовжує підтримувати російську армію на своїй території. А після заяв самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо створення спільного угруповання російсько-білоруських військ під контролем армії РФ вже опинилися авіабази в містах Ліда і Барановичі.

Крім того, за інформацією українських партизан, білоруські військові помічені у тимчасово окупованому Мелітополі.

Однак на початку цього тижня Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.

Разом з тим ще 16 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів.

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Білорусь