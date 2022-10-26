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Беларусь скрыто мобилизует водителей для армии РФ, - ЦНС

Фото: белорусские войска пополняются водителями и механиками, работающими на армию РФ (twitter_com_armscontrol)
Автор: Татьяна Зарембо

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ. При этом собственную мобилизацию белорусская армия отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Такое распоряжение было отправлено военкоматам еще в марте этого года. Как свидетельствуют данные белорусского подполья, военные комиссары даже обходят дома военнообязанных и отыскивают водителей тяжелой техники и механиков.

Таким образом, Беларусь продолжает поддерживать российскую армию на своей территории. А после заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о создании совместной группировки российско-белорусских войск под контролем армии РФ уже оказались авиабазы в городах Лида и Барановичи.

Кроме того, по информации украинских партизан, белорусские военные были замечены во временно оккупированном Мелитополе.

Однако в начале этой недели Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.

Вместе с тем еще 16 октября стало известно, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч русских солдат.

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