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Білорусь посилила охорону кордону з Україною спецназом

Фото: Білорусь посилила охорону кордону з Україною спецназом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Білорусі відправило військовослужбовців одного зі з'єднань сил спеціальних операцій на кордон з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.io.

Білоруський спецназ виконує завдання з посилення ділянок кордону на південному напрямку.

Зазначається, що військовослужбовці сил спеціальних операцій "забезпечують надійну безпеку громадян країни" разом з прикордонниками й співробітниками міліції.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Білорусь надала армії країни-окупанта свою територію для нападу на Київську область. Також Мінськ допоміг авіації ворога аеродромами для подальших атак на українські міста.

Варто додати, що диктатор Олександр Лукашенко публічно підтримує війну проти України. Режим не вводив регулярні війська на територію нашої країни, водночас він продовжує скиглити через нібито "провокації" на українсько-білоруському кордоні.

Тим часом в Білорусі регулярно продовжуються навчання й ротація російських військових. Зокрема зберігається їхня техніка та озброєння.

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