Беларусь усилила охрану границы с Украиной спецназом

Белорусский спецназ выполняет задачи по усилению участков границы на южном направлении.

Отмечается, что военнослужащие сил специальных операций "обеспечивают надежную безопасность граждан страны" вместе с пограничниками и сотрудниками милиции.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Беларусь предоставила армии страны-оккупанта свою территорию для нападения на Киевскую область. Также Минск помог авиации врага аэродромами для дальнейших атак на украинские города.

Стоит добавить, что диктатор Александр Лукашенко публично поддерживает войну против Украины. Режим не вводил регулярные войска на территорию нашей страны, в то же время он продолжает ныть из-за якобы "провокаций" на украинско-белорусской границе.

Тем временем в Беларуси регулярно продолжаются учения и ротация российских военных. В частности сохраняется их техника и вооружение.