Білорусь в обхід санкцій постачає західні авто преміум-класу для Росії, - розслідування

Розслідувачі вивчили дані митної служби та виявили, що через Білорусь у Росію ввезли приблизно тисячу легкових автомобілів із Європи та США на суму понад 100 мільйонів доларів.

Зазначається, що санкції забороняють поставки в Росію автомобілів дорожче 50 тисяч євро, однак при цьому на Білорусь обмеження не поширюються.

Таким чином журналісти з'ясували, що білоруські компанії скористалися цією лазівкою та організували "паралельний імпорт" преміальних західних машин.

У розслідуванні зазначено, що після початку війни та подальших санкцій щодо Росії, поставки машин з ЄС до Білорусі зросли вчетверо - майже до 1,5 мільярда євро, а у 2023 році - перевищили 1,7 мільярда євро.

Які марки авто імпортували у РФ в обхід санкцій

У митних деклараціях країною походження цих машин вказано Німеччину, США, Великобританію, Італію, Швецію, Австрію, Ірландію, Бельгію, а виробниками - заводи Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo та інші.

За дев'ять місяців 2023 року з цих країн до Білорусі вивезли майже 60 тисяч машин.

"Постачальники" люкс-автівок до РФ

Як зазначається в розслідуванні, постачанням преміальних авто західних брендів із Білорусі в Росію займаються понад 30 білоруських компаній. Щонайменше п'ять із них пов'язані з білоруською владою.

Так, компанією "Зіп-Лайн" володіє Андрій Піскарьов. Він починав кар'єру в білоруському МЗС, а після працював на впливового бізнесмена Юрія Чижа, якого називали "гаманцем" Лукашенка.

"Зіп-Лайн" поставляла в Росію автомобілі Rolls-Royce, Lamborghini і Bentley на загальну суму близько 5 мільйонів доларів.

Ще одна компанія пов'язана з білоруською владою - "Атлант-М Британія". З січня по жовтень цього року фірма поставила в Росію автомобілі Mercedes-Benz, BMW, Audi та інші майже на 5 мільйонів доларів.

Водночас компанія "Кастом-Сервіс", на чолі із заступником голови Асоціації митних представників Білорусі Віталієм Соболевським, за десять місяців 2023 року експортувала люксові авто з Білорусі до Росії на суму більш ніж 8,5 мільйона доларів.

Також у розслідуванні з'ясували, що син колишнього високопоставленого військовослужбовця внутрішніх військ Ігоря Дзеранова - Фелікс Дзеранов - володіє компанією "Техно-Джет Груп", яка згідно з митними даними, поставляла в Росію преміальні автомобілі Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche німецького виробництва. Загальна вартість автомобілів - понад 15 мільйонів доларів.