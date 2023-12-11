RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь в обход санкций поставляет западные авто премиум-класса для России, - расследование

Фото: Беларусь помогает РФ в поставке подсанкционных автомобилей (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

После начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование "Бюро", "Верстки" и "Киберпартизан".

Расследователи изучили данные таможенной службы и обнаружили, что через Беларусь в Россию ввезли около тысячи легковых автомобилей из Европы и США на сумму более 100 миллионов долларов.

Отмечается, что санкции запрещают поставки в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро, однако при этом на Беларусь ограничения не распространяются.

Таким образом журналисты выяснили, что белорусские компании воспользовались этой лазейкой и организовали "параллельный импорт" премиальных западных машин.

В расследовании отмечено, что после начала войны и последующих санкций в отношении России, поставки машин из ЕС в Беларусь выросли в четыре раза - почти до 1,5 миллиарда евро, а в 2023 году - превысили 1,7 миллиарда евро.

Какие марки авто импортировали в РФ в обход санкций

В таможенных декларациях страной происхождения этих машин указаны Германия, США, Великобритания, Италия, Швеция, Австрия, Ирландия, Бельгия, а производителями - заводы Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo и другие.

За девять месяцев 2023 года из этих стран в Беларусь вывезли около 60 тысяч машин.

"Поставщики" люкс-автомобилей в РФ

Как отмечается в расследовании, поставкой премиальных автомобильных западных брендов из Беларуси в Россию занимаются более 30 белорусских компаний. По меньшей мере, пять из них связаны с белорусскими властями.

Так, компанией "Зип-Лайн" владеет Андрей Пискарев. Он начинал карьеру в белорусском МИДе, а после работал на влиятельного бизнесмена Юрия Чижа, которого называли "кошельком" Лукашенко.

"Зип-Лайн" поставляла в Россию автомобили Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley на общую сумму около 5 миллионов долларов.

Еще одна компания связана с белорусскими властями - "Атлант-М Британия". С января по октябрь этого года фирма поставила в Россию автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие почти на 5 миллионов долларов.

В то же время компания "Кастом-Сервис", во главе с заместителем председателя Ассоциации таможенных представителей Беларуси Виталием Соболевским, за десять месяцев 2023 года экспортировала люксовые авто из Беларуси в Россию на сумму более 8,5 миллиона долларов.

Также в расследовании выяснили, что сын бывшего высокопоставленного военнослужащего внутренних войск Игоря Дзеранова - Феликс Дзеранов - владеет компанией "Техно-Джет Груп", которая согласно таможенным данным, поставляла в Россию премиальные автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche немецкого производства. Общая стоимость автомобилей – более 15 миллионов долларов.

Помощь белорусских властей России

Напомним, Белоруссия помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

С тех пор северные соседи регулярно проводят совместное с РФ военное собрания и помогают стране-агрессору обходить западные санкции, выступая посредником по доставке запрещенных к экспорту товаров.

Также следует отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт товаров из Германии в страны СНГ, по меньшей мере, удвоился.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз обсуждает возможность введения экспортных ограничений в отношении стран, реэкспортирующих санкционную продукцию в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьСанкции против России