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Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без предварительных условий, - ООН

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Суббота 10 декабря 2022 06:17
Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без предварительных условий, - ООН Фото: Беларусь согласилась на транзит украинского зерна (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Белорусь согласилась на транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стафена Дюжаррика.

Отмечается, что 9 декабря в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерреш принял замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича.

На встрече белорусский дипломат проинформировал о том, что его страна "без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых".

Амбразевич также повторил просьбу правительства Беларуси иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции Запада.

Напомним, Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам. Таким образом будет спасено не менее 5 миллионов человек.

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